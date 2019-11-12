مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بإضافة خاصية جديدة إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تتمثل في توفير نظام «الوضع الداكن» Dark Mode، فضلاً عن الكثير غيرها من التحديثات وذلك حرصاً من البنك على توفير جميع السبل لراحة العملاء، إلى جانب توفيره أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المصرفية المتميزة.

وتوفر خاصية «الوضع الداكن» حماية للمستخدمين عن طريق تجنب إجهاد أعينهم ليلاً عند استخدام الأجهزة العاملة بنظام iOS، كما تسهم تلك الخاصية أيضاَ في تقليل استهلاك بطارية الأجهزة الرقمية المتنوعة.

هذا ويحرص بنك الكويت الوطني دوماً في التعرف على احتياجات ومتطلبات العملاء، لذا قام بإضافة التحسينات على خدمة الوطني للدفع السريع، إذ بات بإمكان العملاء إرسال رابط الدفع من خلال خدمة الواتساب، حيث كان يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، عمد البنك إلى تحسين برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر عبر الساعة الذكية، بحيث بات بإمكان العملاء الاطلاع على العمليات المصرفية التي تمت على الحساب أو البطاقة الائتمانية وأرصدتها وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة أعلنت مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني هالة الشعيبي قائلة: «لا يقتصر سعي بنك الكويت الوطني على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المصرفية المتميزة لعملائه فقط، بل يمتد إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة تراعي راحة العميل من خلال الحرص على تقديم خدمات سهلة وذلك ضمن استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، حيث تُعد خدمة العملاء احدى أبرز ركائز تلك الاستراتيجية».

وأكدت الشعيبي حرص بنك الكويت الوطني على تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة واستثنائية للعملاء تتميز بالسرعة والسهولة وتركز أكثر على توفير جميع سبل الراحة، وذلك إلى جانب تقديمها لأحدث الحلول التكنولوجية وفق المستويات المصرفية العالمية.

وأضافت: «سعداء بردود أفعال العملاء تجاه التحديثات الجديدة التي نضيفها باستمرار إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ونعدهم بتقديم المزيد من التحديثات التي تلبي احتياجاتهم وتسهم في تنفيذ كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة».

وأشارت إلى أن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يمكّن العملاء من القيام بأغلب معاملاتهم المصرفية من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأفرع وفي أي وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر أن مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية قد منحت بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019 وذلك وتقديراً لريادته وجهوده المستمرة في ذلك المجال.

كما قامت مؤسسة «فوتسي راسل» بإدراج بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وذلك بعد المراجعة التي تمت في يونيو الماضي، وبذلك يكون الوطني البنك الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم لهذا المؤشر.

