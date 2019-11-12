مال وأعمال

رعى البنك الأهلي الكويتي معرض الفنون والحرف اليدوية الذي أقيم تحت إشراف الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. ويُعدّ هذا المعرض ضمن سلسلة من برنامج الجمعية خلال شهر نوفمبر والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الرئيس الذي يقوم به المجتمع في رعاية المواهب وتنمية قدرات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد شهد المعرض، الذي أقيم في حديقة ديسكفري مول، مشاركة مجموعة من الأفراد الموهوبين الذين قاموا بعرض نتاج أعمالهم وإبداعاتهم الفنية على الجمهور. كما شكّل هذا المعرض منصة مواتية أتاحت للزوار فرصة التفاعل والتواصل عن قرب مع الطلاب وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم.

ومن أبرز ما تميزت به هذه الفعالية، أنها جسّدت قيم الترابط المجتمعي الفاعل بأبهى صوره، وذلك من خلال مشاركة عشر مجموعات من المتطوعين الذين قدّموا الدعم للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلال ذلك اليوم. وتركز فكرة الفعالية لهذا العام حول تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للعيش بشكل طبيعي وضمان تحقيق الدمج والمساواة والتنمية المستدامة لهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ من خطة 2030 من التنمية المستدامة. حيث تلتزم خطة التنمية المستدامة بتحقيق المبدأ الأساسي للشعار وهو: «لا نترك أحداً خلفنا». ويلتزم البنك الأهلي الكويتي التزاماً راسخاً بمسؤوليته الاجتماعية ودعم ومساندة الجهود الهادفة إلى تعزيز اندماج وتمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة للعيش في المجتمع.

