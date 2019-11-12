مال وأعمال

بدأ مجلس الشورى السعودية، جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.

واتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.

وتقوم الشركة بتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.

