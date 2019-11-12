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جدد مجلس الوزراء أمس ثقته التامة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان

د. جنان بوشهري، مؤكدا التزام الحكومة وايمانها المطلق بالديموقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلا بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة. (طالع ص 02)

وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الى شرح قدمه الوزيران الجراح وبوشهري حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما حيث وضحا كل البيانات وردودهما على المحاور. إلى ذلك رجح مصدر برلماني تفوق النواب المعارضين لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الاجراح خاصة اذا تمت المناقشة سرية، لافتا الى ان استجواب وزيرة الاسكان وزيرة الاشغال جنان بوشهري قد يفضي الى مفاجآت في جلسة مجلس الأمة اليوم ليست ايجابية بالنسبة للحكومة. من جانبه قال امين سر المجلس عودة الرويعي إن مكتب المجلس قرر في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع السرية عن بعض الاجابات البرلمانية الواردة من الوزراء، وذلك اثر اعتراض نيابي على سريتها، لافتا الى أنه سيتم مناقشة موضوع سرية الاجوبة من عدمها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الفترة المقبلة. من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية امس على اقتراح بقانون يقضي بمنح حق التقاعد الكامل لرجال الاطفاء على اثر اصابات العمل، كما وافقت على اقتراح بقانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها. من جانبه قال النائب احمد الفضل : هناك محاولات لتخريب المجلس وحله، وستشتد تلك المحاولات في المقبل من الايام، ونحن مستعدون لمواجهة الداعين لها، لافتا الى ان ما اسماه اعادة تجربة اطلاق الرصاصات الخمس سياسيا لن تصيب رئيس الحكومة، لكنها قد تصيب بعض الوزراء. بدوره، طالب النائب يوسف الفضالة اللجنة الصحية بالاسراع في اقرار تعديلات قانون الجمعيات التعاونية بما يعيد للقطاع التعاوني دوره الحيوي واستحواذه على ارباحه، خاصة بعد حرمانه من ارباح الصيدليات اثر تعديل قانون الصيدلة، رافضا حرمان المساهمين من ارباح الصيدليات التي وصلت باحدى الجمعيات الى 7 ملايين دينار. وقال ان ما يجري الآن يمثل استهدافا للعمل التعاوني وتفكيكا وتجزئة ممنهجة لقطاعات اخرى تشغلها الجمعيات بهدف فقدان ارباحها.