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دشنت شركة مستشفيات الضمان الصحي امس مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في محافظة حولي وذلك كخطوة اولى نحو تشغيل المنظومة الجديدة والتي تنص على رفع رسوم التأمين الصحي الى 130 دينارا مع الزام الكفيل بدفع قيمة التأمين عن الشريحة المستهدفة من الوافدين.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي للشركة د. محمد القناعي في مؤتمر صحافي على هامش الافتتاح ان الشريحة المستهدفة من خدمات منظومة ضمان تقدر بنحو مليوني شخص، وان مركز حولي للرعاية الاولية الذي بدأ تشغيله يستهدف خدمة 300 الف نسمة استعدادا للتنسيق مع وزارة الصحة في شأن تحويل المقيمين ضمن منظومة ضمان.

وكشف القناعي ان رسوم التأمين المقررة وفقا للقانون عند تشغيل المنظومة الجديدة ستكون نحو 130 دينارا، موضحا ان الكفيل ملزم بدفع قيمة التأمين عن الشريحة المستهدفة من الوافدين.

ورأى ان قيمة رسوم التأمين جاءت وفقا لجودة الخدمة التي ستقدم معتبرا انها أقل من الكلفة الحقيقية للخدمة، وبمجرد تحويل الشريحة المستهدفة من مرافق وزارة الصحة وتشغيل منظومة الشركة لن تكون هناك اي أجور علاج اضافية على هذه الشريحة سوى السعر الرمزي للزيارة المقدر بدينارين ونصف الدينار.

وأوضح القناعي ان قيمة التامين المحددة بـ 130 دينارا ستغطي الفحوصات والأشعة والعلاج، مشيرا الى ان الشريحة التي تستهدفها المنظومة حاليا هي المقيمون العاملون في القطاع الخاص مادة 18 بالاضافة الى ذويهم.

وفيما أوضح القناعي ان القانون لم يحدد الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان، بين ان الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص وان كانت ستتحمل كلفة تأمينهم ام لا، لكنهم ضمن الشريحة المستهدفة.

ولفت الى أن افتتاح مستشفيات ضمان سيكون خلال فترة تتراوح من 18 الى 20 شهرا على أقصى تقدير، موضحا أن المنظومة تضم في الوقت الحالي 5 مراكز للرعاية جاهزة للتشغيل من بينها مركز حولي.

وقال: نحن بانتظار ان تقرر وزارة الصحة التاريخ الذى تحول فيه الشريحة المستهدفة من الوافدين لتتولى (ضمان) تقديم الخدمات الصحية اليهم.

وأشار القناعي الى ان القطاع الحكومي حاليا يستحوذ على 80% من الخدمات الصحية مقابل 20% للقطاع الخاص ومع دخول منظومة ضمان الخدمة ستكون النسبة متساوية في القطاعين الحكومي والخاص باحتساب ضمان احدى مؤسسات القطاع الخاص.

