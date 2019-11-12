الأولى

بدأت الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة تستهدف تعزيز الاحتياطي العام والذي تعرض للاهتزاز نتيجة السحوبات المتواصلة منه في الفترة الماضية لسد العجز في الميزانية، وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ النهار ان هذا الاحتياطي وصل الى مستويات متدنية للغاية الامر الذي دفع الحكومة الى السعي لاعداد آلية قانونية يتم من خلالها الزام المؤسسات الحكومية العامة والمستقلة بتحويل ارباحها الى صندوق الاحتياطي العام حتى يستعيد عافيته. واشارت المصادر الى ان العديد من المؤسسات الحكومية تحتفظ بارباحها منذ سنوات وتعيد استثمارها وتشغيلها وستعمل الآلية القانونية المقترحة على ضمان تحويل كل او جزء من تلك الارباح الى الاحتياطي العام.

وقالت المصادر ان بعض تلك الجهات لا تستغل الارباح التي تحققها وفقا لاستراتيجيتها الموضوعة، واشارت الى ان تحويل تلك الارباح سيسهم في وقف المغالاة في الصرف على المشروعات الداخلية لتلك المؤسسات.

في السياق ذاته، تدرس الحكومة اتخاذ خطوات لاقرار قانون الدين العام الجديد بالتزامن مع قانون الصكوك لاستخدامها في تغطية العجوزات المالية، ان وجدت بعيدا عن الاحتياطات السائلة للدولة.

