الأولى

بغداد - واشنطن - الوكالات: اعلنت الأمم المتحدة امس انها حصلت على تأييد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني لـخارطة طريق اقترحتها من احتواء الأزمة في العراق.. وفيما دعت الادارة الأميركية بغداد لوقف العنف ضد المحتجين واجراء انتخابات مبكرة فقد نقلت رئيسة البعثة الأممية الى العراق جينين هينيس- بلاسخارت عن السيد السيستاني الذي التقته في النجف استياءه لعدم جدية القوى السياسية في الاستجابة الى مطالب المتظاهرين.... (طالع ص 18).

وقالت جينين بلاسخارت، ان المرجعية الدينية في العراق اكدت ان عجز السلطات العراقية عن تلبية مطالب المحتجين ضدها يتطلب سلوك طريق آخر. وفي مؤتمر صحافي عقب لقاء السيستاني في النجف نقلت المبعوثة الأممية عن المرجع الديني قوله ان لم تكن الرئاسات الثلاث قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين فلا بد من سلوك طريق آخر وتابعت ان المرجعية تؤكد ان المتظاهرين لايمكن ان يعودوا الى منازلهم الا بعد تحقيق جميع مطالبهم. وقبل لقائها السيستاني طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء الأزمة تضمنت اجراءات فورية وقصيرة ومتوسطة الأمد. تبدأ باطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين والتحقيق الكامل في حالات الاختطاف ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة وصولا الى مراجعة الدستور وسن لقوانين اساسية لمحاربة الفساد وتحسين مستوى حياة العراقيين. في غضون ذلك اعربت واشنطن عن قلقها ازاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني واالعام في العراق وكذلك القيود المفروضة على الانترنت. وقال البيت الابيض في بيان ان الولايات المتحدة تنضم الى بعثة المساعدة التابعة لأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية الى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتمرير الاصاح الانتخابي واجراء انتخابات مبكرة داعيا المجتمع الدولي الى الانضمام الى الولايات المتحدة في بناء مستقبل افضل للشعب العراقي. وفيما تم الاعلان عن خطة الأمم المتحدة، قتل اربعة متظاهرين في مدينة الناصرية )جنوب( برصاص قوات الأمن التي الحقت بعض المتظاهرين داخل مستشفى لأطفال حيث اطلقت القنابل المسيلة للدموع، وفقا لمصدر طبي. وتجددت امس التظاهرات لكن بمشاركة اقل من الأيام الماضية في هذه المدينة كما تجددت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد التي باتت مركزا للاحتجاجات.

