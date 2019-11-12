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حركة الملاحة في المطار طبيعية ولم تتأثر بإضراب «الطيران المدني»

فايز الزعل
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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اكدت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تعمل بشكل طبيعي مؤكدة أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه امس بعض موظفي (الطيران المدني). وأوضح نائب المدير العام لشؤون المطار صالح الفداغي في بيان صحافي أن حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة منها 5 رحلات قادمة و 14 رحلة مغادرة.
وأشاد بجهود جميع الموظفين العاملين في مطار الكويت الذين حافظوا على كفاءة التشغيل، مؤكدا مواصلة الجهود في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم. وكان عدد من موظفي "الطيران المدني" نفذوا امس اضرابا لمدة ساعة مطالبين باقرار "البدل الموحد" لجميع العاملين بالادارة والمطار وبرج المراقبة. 


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