الأولى

قضت المحكمة الإدارية المستعجلة برئاسة المستشار خالد العسعوسي بوقف قرار وزارة الصحة بشأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية في حال لم يكن فيها صيدلي كويتي.

وكانت المحكمة نظرت في دعوى مستثمر فرع الصيدلية في جمعية الظهر التعاونية الذي اكد انه فوجئ بالقرار المطعون فيه بإغلاق الصيدلية لمخالفته القانون رقم (30) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك لعدم ترخيص الصيدلية باسم صيدلي كويتي.

وأضاف المدعي شرحاً لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن تنفيذ قرار غلق الصيدلية سيؤدي إلى أضرار ونتائج لا يمكن تداركها وهو سحب جميع الأدوية من الصيدلية حتى لا تتعرض للهلاك بانتهاء مدتها وإنهاء خدمة الصيادلة المعينين بها، وتضرر أهالي المنطقة التي تعمل الصيدلية في نطاقها، مختتما صحيفة دعواه بطلبه الغاء قرار الاغلاق.

