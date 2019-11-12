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بغداد – الوكالات: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبدالكريم خلف، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء امس في بغداد، أن بعض المتظاهرين عطلوا حركة السير في العاصمة، واعتدوا على رجال الأمن. وقال شهدنا أعمال نهب وتخريب داخل ساحة الخلاني. وأشار الى أن القوات الأمنية لم تستخدم أي قوة، وغالبية القوى الأمنية متواجدة في ثكناتها.

كما أضاف أن بعض الجهات المشبوهة داخل المطعم التركي وسط بغداد، قامت بتصنيع ما يشبه المتفجرات، ما قد يؤدي في حال انفجارها الى انهيار المبنى بأثره كما من شأنه أن يحصد أرواح العديد من المتواجدين في المبنى. ولفت الى أن العديد من الجرائم تجري داخل هذا المطعم داعيا المعتصمين الى التنبه ووقف تلك الأعمال والا فان الأمور ستتطور نحو الأسوء. الى ذلك أكد أن القوات المسلحة اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بزجاجات حارقة ببغداد. وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية. وأوضح أن القوى الأمنية تستخدم غازا يسيل الدموع فقط، نافيا استعمال أي غازات سامة، وهو ما تلجأ اليه الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب تعبيره، مضيفا أن الدفاع المدني يعمل بشكل دائم على اسعاف الجرحى. كما شدد أن الاعتقالات تجري فقط بأوامر قضائية، وأن قلة قليلة ممن أسماهم العنفيين هم الذين يرتكبون المخالفات قائلا ان بعضهم أقدم اليوم على حرق احدى المدارس. وأكد مثل هؤلاء سيكونون هدفا للاعتقال والملاحقة.