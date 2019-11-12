أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: بمناسبة المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية مبتهلا إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة والوفد المرافق لها، وفحوى المحادثات الإيجابية التي جرت مع صاحب السمو الأمير والتي تركزت حول علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات والميادين، إلى جانب بحث آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد الرئيسة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا الصديقة والوفد المرافق لفخامتها، وفحوى المحادثات التي جرت مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي استهدفت سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التنمية الرقمية، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

ومن جانب آخر رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة، متمنيا لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

هذا وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس بزيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة من صاحب السمو الأمير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما أحاط معاليه المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ألفا باري للبلاد مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، كما تم خلال هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات بين الكويت وجمهورية بوركينا فاسو الصديقة والتي تتعلق بالخدمات الجوية، والتعاون الثقافي والفني، والتعاون الاقتصادي والفني ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشويل للبلاد مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية بين الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان والتي تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، وعلى مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.

وضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على المستندات والحجج المقدمه من الفريق والتي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنكليزية بالحجز على أصول المدعي عليه فهد مزيد الرجعان المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً، وحث المجلس جميع الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه، كما وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف والعمل وفق الإجراءات القانونية حتى يتم استرجاع جميع مبالغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسعي الجاد لتسليم المدعى عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل.

كما أحيط مجلس الوزراء علما كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران ومشروع استزراع الروبيان في الصبية والإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم.

كمـا أحيط المجلـس علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة) وتسليم موقع الرحية إلى الهيئة العامة للبيئة وتكليفها بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما موضحين جميع الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في محاور الاستجوابين وردودهما عليها.

وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها الوزيران المستجوبان على محاور الاستجوابين ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة مؤكداً ثقته التامة بالوزيرين ومؤازرته لهما.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد بارك مجلس الوزراء اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استجابة للدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، مثمنا الدور الكبير والمساعي الدؤوبة الجادة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم بإذن الله تعالى في تصفية الخلافات وتكريس الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما هنأ المجلس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي معرباً عن ثقته في أن يحقق هذا الاتفاق غاياته السامية في استعادة الأمن والسلام والوئام في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث الطعن الذي تعرض له عدد من السائحين الأجانب والمواطنين الأردنيين في مدينة جرش مؤخرا، مؤكدا وقوف الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبر مجلس الوزراء عن الأسف العميق إزاء حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية (نيو ساوث ويلز) شرقي استراليا مؤخرا، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

كما عبر المجلس عن خالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني الصديق في الزلزال الذي ضرب شمال غرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا، والذي راح ضحيته العديد من القتلى والمصابين.

كما أعرب مجلس الوزراء عن عميق الأسف إزاء إعصار ( بلبل ) الذي ضرب أجزاء من جمهورية بنغلاديش الصديقة، والذي اسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

