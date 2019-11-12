أول النهار

وقّع نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والمدير العام للهيئة العامة لشؤون القُصّر براك علي الشيتان البروتوكول الثاني للربط الالكتروني.

وأوضح المضف - في تصريح صحافي عقب التوقيع - ان البروتوكول يأتي بعد نحو اربع سنوات من البروتوكول الأول الذي وقع في يوليو 2015 واستهدف بالأساس تسهيل وتيسير تبادل المعلومات والتمكن من الوصول الى البيانات المطلوبة على نحو يضمن الانسيابية والسلاسة في العمل ويكفل تدفق المعلومات بسرعة من دون اي تعقيدات.

وقال: ان الاتفاق الجديد ينقل مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين الى مرحلة جديدة، حيث يكفل لهيئة القُصّر تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن اسرة القاصر ودون الحاجة الى مراجعة البنك وذلك لتخفيف العبء عن اسرة القاصر وتسهيلا للمعاملات، لافتا الى ان الخطوة تترجم عمليا حرص ادارة البنك على تطبيق الخدمات الالكترونية بما يواكب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين.

وكشف ان الاتفاق الجديد يختصر خطوات الحصول على القرض بالنسبة الى القٌصّر من ثماني خطوات الى خطوتين فقط ، ويرفع العبء بشكل كامل عن القاصر ، بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض وتاليا يخطر البنك الهيئة لارسال مندوب لتوقيع عقد القرض. وعبّر المضف عن سعادته البالغة لتحقيق هذا الانجاز، مؤكدا ان الخطوة كانت نموذجا يحتذى للتعاون البناء والايجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدمة نموذجية الى المواطنين وبالصورة المثلى.

كما اكد براك الشيتان مدير عام الهيئة ان الاتفاقية تعد منصة الكترونية موحدة بين الهيئة العامة لشؤون القصّر وبنك الائتمان الكويتي وذلك لخدمة تعاملات المشمولين برعاية الهيئة فيما يخص خدمات بنك الائتمان، مؤكداً ان هذه الخطوة تعتبر نقله نوعية في تكامل الجهات الحكومية لتقديم خدمات الكترونية متطورة لصالح جهود المتعاملين بين الهيئة والبنك.

