الاخيرة

استعانت شركة «مايكروسوفت» بتقنيات «الذكاء الصناعي»، من أجل إنقاذ حياة النساء من مرض السرطان القاتل. وأشارت مايكروسوفت، وفقا لتقرير نشره موقع «إنغادجيت» التقني المتخصص، إلى أنها استعانت بتقنيات الذكاء الصناعي، بالتعاون مع شركة «إس آر إل» الهندية للتشخيصات، من أجل تصنيع أداة جديدة للتعرف على سرطان «عنق الرحم» القاتل لعدد كبير من النساء. وستتمكن أداة التشخيص الجديدة من التعرف في دقائق معدودة، ما إذا كانت السيدة مصابة بسرطان عنق الرحم من عدمه، كما ستدعم تقنيات الذكاء الصناعي، إمكانية أن تكون تلك الخلايا مهيأة للإصابة مستقبلا بسرطان الرحم من عدمه. وتقدم الشركة الأميركية اكتشاف العيوب الموجودة في الخلايات، والتي قد تتسبب في ظهور خلايا سرطانية. ولكن نصحت «مايكروسوفت» أن تلك الأداة ينبغي أن يكون استخدامها مقصورا على الأطباء الذين يحظون بتدريب على كيفية تشغيله، حتى يحقق نتائج أفضل. وقالت مايكروسوفت إن تلك الأداة قد تسهم في إنقاذ حياة 67 ألف سيدة تموت سنويا بسبب سرطان عنق الرحم في الهند وحدها، علاوة على أن هذا المرض سبب في ربع الوفيات السنوية من النساء حول العالم.