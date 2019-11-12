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لا يتوقف بحث الناس عن السعادة، على الرغم من أن مصادرها قد تكون في متناول اليدين، والأهم من ذلك أن هناك أمورا بسيطة يمكن للإنسان إن مارسها أن ترفع منسوب السعادة لديه عاليا.

فيما يلي بعض الطرق السهلة لتحسين الشعور الجيد بالصحة والعافية بشكل مفيد، حتى أثناء إعداد كأس من الشاي أو فنجان من القهوة.

? تحريك العضلات: يقول د. لوك باولز من عيادات بوبا الصحية: «يستغرق غليان الماء حوالي دقيقة واحدة، لذلك يمكن استغلال 30 ثانية في أداء رفعات ربلة الساق (الوقوف على أصابع القدم ثم العودة للوضع الاعتيادي)، ثم استغلال الثلاثين ثانية الباقية للقيام بتمرين الارتكاز إلى الجدار»، وهذا التمرين يساعد في تحريك العضلة رباعية الرؤوس.

? شرب الماء: يقول باحثون إن مجرد انخفاض مستوى الماء في الجسم بنسبة 2 في المئة يمكن أن يضعف الأداء العقلي ويسبب تغيرات في المزاج ويقلل من التركيز واليقظة والذاكرة على المدى القصير.

? تصحيح عملية الوقوف: تقول راقصة الباليه السابقة ناتالي غاري إن تصحيح عملية الوقوف تكون على النحو التالي: الوقوف بشكل مستقيم، وتثبيت القدمين على الأرض وسحب عضلات البطن برفق لإطالة العمود الفقري. كذلك يجب رفع الرأس عاليا، على أن يظل يتحرك بحرية، وليس بشكل متوتر، ويجب على المرء أن يرخي كتفيه، وبهذه الطريقة يمكنه حماية ظهره ويحسن وضعه.

? الوقوف على ساق واحدة: تقول خبيرة اليوغا كات فارانتس إن «عدم الاستقرار يحسن التوازن، فتحقيق التقدم في عملية تقوية الساق تتم عن طريق إخراج الساق المرفوعة إلى الجانب، ثم أداء حركات رفع وخفض الساق لتقوية الوركين وعضلات الأرداف الضعيفة.

ويجب أن تتم هذه الحركة مع الساق الأخرى.

? علاج العين الطبيعي: يقول مؤلف كتاب «تحسين النظر بشكل طبيعي: نتائج سريعة» ليو أنغارت، إن المرء يمكنه تحسين نظره، وذلك بواسطة ممارسة بعض التمارين الخفيفة.

ففي البداية على المرء خلع نظارات القراءة، ثم قلب الصفحة المراد قراءتها رأسا على عقب، وتفحص المقال بالكامل بالنظر إلى «الفراغات البيضاء» بين السطور، ثم محاولة قراءة المقال مرة أخرى بالطريقة الصحيحة.

ويقول أنغارت إن هذا التمرين يجب أن يزيد من الوضوح بشكل ملحوظ.

