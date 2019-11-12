الاخيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة شمال مصر، إحالة طبيب في مستشفى شبراخيت للتحقيق العاجل لإخلاله بقواعد كتابة وصفة طبية (روشتة) لعلاج إحدى المريضات. وكانت الواقعة التي حدثت الأحد تعود إلى قيام طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت لاستقبال مريضة وصلت المستشفى تشكو من آلام بجسدها بعد انقطاع الطمث.

وقام الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريضة التي لا تعرف القراءة والكتابة، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى علاج، ولإصرارها على صرف أي علاج لها، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة وكتب لها كلمتين فقط «أي حاجة».

وذهبت المريضة لصرف الروشتة من الصيدلية فلاحظت حالة من الضحك تنتاب العاملين بها، وبسؤالهم أخبروها أن الطبيب يسخر منها، وكتب لها روشتة غريبة لا تتضمن أي دواء. ووجه محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب للتحقيق بمعرفة المديرية، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحقه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.

