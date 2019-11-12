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المخطط الهيكلي الرابع مرهون باعتماد "الإقليم الشمالي"

فايز الزعل
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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اكد المجلس البلدي في جلسته امس عدم انتهاء المخطط الهيكلي الرابع ووصول موافقة ديوان المحاسبة على الاقليم الشمالي. واضاف المجلس ان المخطط الهيكلي الرابع سيستكمل بعد وصول الامر التغييري من )المحاسبة( ليبني تخطيط الاقليم الشمالي الذي سيضم موقعي مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. ووافق المجلس على طلب نسخة من عقود النظافة التي وقعتها البلدية مع الشركات الخاصة وتوزيع نسخ من تلك العقود على الاعضاء لمعرفة تفاصيلها. ومن البنود التي وافق عليها المجلس كذلك تعديل قرار المجلس البلدي بخصوص أنشطة واجهة شرق البحرية لسوق السمك.


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