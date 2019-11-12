وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

من جانب اخر، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان صباح امس رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لجمهورية طاجيكستان والسلام الوطني لدولة الكويت ثم تفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح الضيف كبار مستقبليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية والمحال الى جمهورية طاجيكستان نصار عبدالرحمن المطيري. وكان رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده قد وصل إلى البلاد صباح امس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

