وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زادة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت شبكة «الدستور» الاخبارية في بيان صحافي انه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها والنهوض بها في جميع المجالات اضافة الى بحث اخر تطورات الاوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. سالم جابر الاحمد الصباح وسفير الكويت لدى باكستان والمحال الى طاجيكستان نصار المطيري والامين العام لمجلس الامة علام الكندري وسفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت زبيدالله زبيدوف.

من جانب اخر، عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وحضور اعضاء المكتب ، وقال امين سر مجلس الامة النائب د. عودة الرويعي ان مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه عددا من الامور المحالة الى المكتب من قبل بعض النواب بما فيها الكتب الخاصة برفع السرية عن بعض الاجوبة الواردة من بعض الوزراء. واوضح الرويعي ان مكتب المجلس بعد اطلاعه على هذه الاسئلة وجد انها لا تستدعي السرية وقرر رفع السرية عنها، لافتا الى انه سيتم مناقشة موضوع سرية الاجوبة من عدمها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة. وذكر ان المشرع وضع مبدأ السرية لاهداف عديدة منها الحفاظ على سرية الاجابات التي تستدعي ذلك. وقال الرويعي ان مكتب المجلس ناقش ايضا جدول اعمال جلسة الغد والجلسة التي تليها والتنسيق بين الجلسات والمهمات الرسمية المقبلة، مضيفا «اتمنى للجميع التوفيق في بداية دور الانعقاد وعسى الله يوفقهم جميعا لخدمة بلدهم».

