وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهان وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

من جانب اخر، تسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وزيرة الصحة والتضامن والحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين لجمهورية القمر المتحدة لوب ياكوتي عثمان. كما تسلم سموه رسالة خطية من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح وزير الخارجية لدولة اريتريا عثمان صالح محمد.

