وطن النهار

اكد وزير الصحة د. باسل الصباح نسبة الزيادة السنوية لمرضى الفشل الكلوي والذين يحتاجون إلى الغسيل تصل إلى 10 في المائة وذلك بسبب انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية ومن أهمها السكري والضغط. وقال الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز الروضة لغسيل الكلى بتبرع من حسين على الخرافي ومحمد هادي العوضي إن الوزارة وضعت خطة للتوسع في مراكز غسيل الكلى لتقديم الخدمة للمرضى، كاشفا عن اعتزام الوزارة على افتتاح مركز لغسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية قريبا.

واضاف الصباح قائلا إن المركز هو الرابع في منطقة العاصمة وقام بتجهيزه وتأهيله حسين الخرافي ومحمد العوضي وهو ما يؤكد ان الصحة مسؤولية مشتكة بين الحكومة والمجتمع.

وبين ان المركز يضم 30 سريرا بواقع 15 للرجال ومثلهم للنساء إضافة إلى 6 غرف عزل، لافتا إلى أن المركز سيعمل بكامل طاقته خلال أشهر سيخدم 180 مريضا.

من جانبه، أكد رئيس مراكز العاصمة لغسيل الكلى البروفسور كامل الرشيد البدر أن معدل الإصابة بأمراض الكلى في الكويت سنويا يتراوح بين 200 إلى 250 مريضاً.

وأوضح أن اكثر اسباب الفشل الكلوي وبنسبة 46.5% بسبب مرض السكري، لافتا إلى أن منطقة العاصمة بها 75 الى 100 مريض بالفشل الكلوي.

وأشار البدر الى ان الكويت حرصت على توفير مراكز متطورة لعلاج أمراض الكلى، مشيرا الى ان مراكز غسيل الكلى متوفرة في كافة مناطق ومحافظات الكويت.

