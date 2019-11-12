وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، إيلاء المحافظة الأهمية المستحقة لذوي الإعاقة على امتداد الكويت عموما وفي محافظة الاحمدي على نحو خاص، مشيرا الى ان برامج وانشطة المحافظة وفي مقدمتها المشروع التنموي «محافظتي أجمل» تضع المعاقين على قائمة الأولويات، حيث لهم النصيب الأوفى من الرعاية والاهتمام والحضور الفاعل موسمياً وعلى مدار العام.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أمس رئيس مجلس ادارة نادي الارادة الرياضي للمعاقين دعيج ابداح الهاجري وعضوي مجلس الادارة احمد المطوع وعيسى المري، حيث اطلع على مجمل النشاط في النادي وخططه المستقبلية.

وبحث الخالد سبل التعاون المشترك مع نادي الإرادة خلال الفترة المقبلة، مبدياً ترحيبه بأندية المعاقين التي برزت على الساحة أخيراً بما يلبي حاجة ماسة قائمة على امتداد السنوات الماضية لأبنائنا من هذه الفئة العزيزة، لتهيئة الفرص امامهم لاستثمار اوقات فراغهم في كل ما هو نافع ومفيد وفي مقدمتها النشاط الرياضي منوها في هذا الصدد الى تحقيق العديد من ابنائنا نجاحات ملموسة محليا ودوليا.

بدوره ثمن رئيس مجلس ادارة نادي الارادة للمعاقين دعيج ابداح الهاجري، اهتمام محافظ الاحمدي بذوي الاحتياجات الخاصة واستعداده لدعمهم ومساعدتهم بما يسهم في تحقيق طموحهم، منوها الى ان النادي تم اشهاره من قبل الهيئة العامة للرياضة رسميا كناد رياضي، وأن مجلس الإدارة في طور البحث حاليا عن مقر مؤقت للنادي.

وأوضح الهاجري أن دولة الكويت كانت وما زالت سباقة ومتصدرة في مجال الاهتمام بالمعاقين خاصة الشأن الرياضي، مؤكدا أن رياضة المعاقين جزء أساسي من العلاج النفسي للمعاق لما لها من دور فاعل في دمجه بالمجتمع.

