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وطن النهار

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الموظفون نفَّذوا إضراباً وطالبوا بإقرار «البدل الموحد»

«الطيران المدني»: حركة الملاحة طبيعية في المطار


قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي أمس تعمل بشكل طبيعي مؤكدة أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي (الطيران المدني).
وأوضح نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في (الطيران المدني) صالح الفداغي في بيان صحافي أن حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة منها خمس رحلات قادمة و 14 رحلة مغادرة. وأشاد الفداغي بجهود جميع الموظفين العاملين في مطار الكويت الذين حافظوا على كفاءة التشغيل مؤكدا مواصلة الجهود في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم.
وكان موظفو «الطيران المدني» نفذوا أمس اضراباً لمدة ساعة طالبوا من خلاله باقرار «البدل الموحد»


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