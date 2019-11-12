وطن النهار

نفذت مجموعة من معلمات الاقتصاد المنزلي، صباح امس عملية اضراب امام مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في ديوان عام الوزارة لايصال رسالة احتجاجية على عدم العدالة في آلية توزيع نصاب الحصص فيما بينهن. وطالبت المعلمات المحتجات، بأهمية اعادة النظر في توزيع الحصص بين معلمات هذا التخصص في مختلف المدارس، مشيرة الى رفضهن المطلق لعدم الانصاف الذي يتعرضن له والكثير من زميلاتهن. في جانب آخر، اكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د نورة المليفي ان التربيــة تعتمــد علــى بنــاء الشــخصية ومفاهيــم تأسيســية للأخــلاق، مشيرة الى ان تلك الشــخصية يتــم بناؤهــا منــذ مرحلـة ريـاض الأطفـال الـى المرحلـة الثانويـة ثـم الجامعيـة. وقالت المليفي خلال الندوة الموسعة التي حاضرت فيها بمدرسة عبدالله سنان المتوسطة للبنين صباح امس تحت عنوان « تطوير التعليم في الكويت» وبحضور حشد من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس بمنطقة الظهر اننا بحاجــة الــى مقــرر فــي فــن الأخــلاق، والــذي تتشــعب منــه فنــون اخــرى كفــن التعامــل مــع الآخريــن، وفــن الحــوار، وفــن الشــخصية الجاذبــة مشددة علـى ان يقـرر هـذا المقـرر والـذي يحـث علـى الأخـلاق بصـورة مباشـرة او غيـر مباشـرة علـى الطلبـة منـذ مرحلـة الريـاض وحتـى الثانويـة حسـب سـعة الفهـم والادراك لهـذا الطالـب او لـذاك التلميـذ.

