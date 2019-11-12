وطن النهار

سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي ان اعلان الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان عام 2019 في الامارات عاما للتسامح يعكس النهج الذي تبنته الامارات منذ تأسيسها في ان تكون جسر تواصل وتلاقٍ بين الشعوب في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الاخر.

وأضاف الريسي خلال الندوة التي عقدتها سفارة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت، مساء اول من امس بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية بعنوان «التعايش.. التسامح.. السلام.. قيم اصيلة وواقع ملموس» ان عام التسامح يركز على تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على التسامح لدى الأجيال الجديدة وترسيخ مكانة الامارات عاصمة عالمية للتسامح عبر مبادرات ومشاريع منها المساهمات البحثية ودراسات اجتماعية وثقافية متخصصة في مجال التسامح، وطرح تشريعات وسياسات تهدف لتأسيس قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الاخر من خلال مبادرات اعلامية هادفة

من جانبه، قال القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية في الكويت، ان المنطقة العربية هي اصل السلام والخير للعالم، مشيرا الى انه قضى 4 سنوات في الامارات قبل 19عاما قبل ان يتولى رعاية الكنيسة في الكويت، والتي يعتبرها من افضل ايام حياته، حيث لمس وعايش التسامح هناك قبل ان يراه متجسدا في الكويت.

واضاف قائلا: ان اول بلد في العالم فتحت قلبها للمسيحيين هي الكويت، وعندما احتاجت الكويت لازالة الكنيسة لمرور الطريق الدائري طلبنا بديلا، وكان طلبنا يتمثل في قطعة ارض بمساحة خمسة آلاف متر، فاعطتنا الكويت ستة آلاف وخمسمئة متر، مشيرا الى ان سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد لقب بأمير الانسانية وذلك اعتراف وشهادة لسموه، مضيفا: لا يفوتنا كمصريين ان نشكر الله على عطيته لنا.. على رئيسنا المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسي مثال التسامح.

بدوره قال الاعلامي محمد الملا ان التسامح والتعايش الحضاري ورسائل الخير والوسائل السلمية والوسطية هي نماذج من اجل حل الخلافات وهذه القيم تم تأصيلها في الامارات وهي من اسباب الازدهار التنموي في الامارات لأنها تعيش حالة من الامن والاستقرار بوجود قيادة رشيدة تهتم بالانسان.

وأضاف ان الفرد الاماراتي اصبح لديه سلوك انساني اصيل تعلمه في مدرسة الشيخ زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات، مشيرا الى ان الامارات تؤمن بضرورة تمكين المرأة والاهتمام بحقوقها من ضمن اولوياتها لانها هي الأساس في الرقي والتقدم لبناء المجتمع.

اما المدرب المعتمد بالسعادة والتسامح من الامارات مؤلف كتاب «علمتني حياتي» الاعلامي فهد هيكل فقد القى محاضرة حول التسامح حيث افاد ان السعادة موجودة في التسامح وان الاسلام دين التسامح وان المجتمع يجب ان يقوم على اساس انساني ووطني وانه اذا تسامح المجتمع تماسك.

وذكر ان مجتمع الامارات مجتمع متسامح، مستدلا على ذلك بوجود وزارة متخصصة في السعادة والتسامح وان وجودها مهم للأجيال القادمة.

