وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي 6 في المئة خلال اكتوبر الماضي. وبحسب «كونا» بلغ اجمالي عدد الركاب في الشهر الماضي 1.159 مليون راكب، مقابل 1.019 مليون راكب في اكتوبر2018.

وقال نائب المدير العام للادارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن المطار عماد الجلوي، في بيان صحافي ان حركة الركاب القادمين بلغت 588.764 الف راكب في اكتوبر 2019 مقابل 569.945 الف راكب خلال نفس الفترة من العام السابق. وأضاف الجلوي ان حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 570.384 الف راكب، مقابل 521.236 الف راكب في شهر اكتوبر من العام الماضي.

وأوضح ان اجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من والى مطار الكويت الدولي في الشهر الماضي بلغ 10.351 آلاف رحلة مقارنة بـ 9.707 آلاف رحلة لنفس الفترة من عام 2018، مبيناً ان عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغت نحو 9646 رحلة مقابل 9031 رحلة.

وذكر الجلوي ان حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت في اكتوبر الماضي نحو 19.8 مليون كيلوغرام مقارنة بنحو 20 مليوناً في ذات الفترة من العام السابق. وبين ان حركة الشحن الوارد في الشهر الماضي بلغت 16 مليون كيلوغرام مقارنة بـ 16.2 مليون في الفترة المماثلة من عام 2018، في حين بلغت حركة الشحن الصادر 3.7 ملايين كيلوغرامات.

