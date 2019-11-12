وطن النهار

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري اقامت جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «معرض سيرن في الكويت»، الذي بدأ امس ويستمر حتى 19 يناير2020،. في البداية رحب الأنصاري بالضيوف، مؤكدا حرص الجامعة على تحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي اللذين يعدان الركيزتين الأساسيتين لضمان التنمية والتقدم والارتقاء بالمجتمع.

وأضاف ان افتتاح معرض سيرن يأتي تزامنا مع تقدم جامعة الكويت بطلب العضوية الكاملة في احدى التجارب الرئيسة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية - تجربة الكاشف CMS بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك في اطار سعي الجامعة الدؤوب لتعزيز مشاركتها في الأبحاث الدولية وانتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا. وبين انه يهدف لتعريف الزوار من اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة والجمهور بالجهود البحثية التي تنفذها المنظمة، وتعزيز الشغف والالهام لدى الزوار، وتشجيع دراسة الفيزياء الحديثة في المدارس، بالاضافة لتحفيز الطلبة على مواصلة تخصصاتهم العلمية في دراسات اصل الكونر والمكونات الأساسية للمادة. ومن جانبه اشاد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين بالمعرض الذي يعد جزءا من سلسلة من الأنشطة العلمية لفيزياء الجسيمات الأولية التي تقام في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المعرض الى تعريف الزوار من الطلبة والمعلمين والجمهور العام بالجهود البحثية التي تنفذها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن).

