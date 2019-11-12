وطن النهار

افتتح وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة مشروع المختبر المركزي لفحص الأغذية المستوردة بمنطقة الشويخ، وذلك بحضور نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع المشاريع نادية عبدالله الشريدة، وقيادات في البلدية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأكد الشعلة في تصريح صحافي على هامش الافتتاح أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح مبنى المجلس البلدي ضمن عدة مشاريع كبيرة ومهمة تطلقها «البلدية»، مشيرا الى أن المبنى سيلبي متطلبات رئيس وأعضاء المجلس وسيحتوي على قاعات رئيسة ومكاتب وقاعات مختلفة، لافتا الى أن المختبر الذي يتكون من عدة مبان ويتضمن 32 مختبرا تم تصميمه من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية وفق أحدث التصاميم والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، سيسهم في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وسيساعد في القضاء على الأغذية الفاسدة و«اللحوم الفاسدة»، موضحا أنه سيتم تسليم المختبر للهيئة العامة للغذاء والتغذية كونها الجهة المختصة بتشغيله.

وشدد على أن المختبر يمثل سدا منيعا وخط الدفاع الأول لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وقال: «ان القيمة الحقيقية للمشاريع تقاس بمدى تأثيرها الايجابي على المواطنين ومدى اسهامها براحتهم، لذلك وجب علينا أن نكون دائماً نموذجا وقدوة في انجاز أفضل المشاريع التي تحقق مقومات الحياة الأساسية والتميز، الى جانب تحقيق فرص العمل للشباب الكويتي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الري التي ستطلقها البلدية في المرحلة المقبلة».

وتوجه الشعلة بالشكر لكل من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت كذلك فريق العمل في قطاع المشاريع نظير اصرارهم واجتهادهم في انجاز هذا الصرح العظيم بدقة وسرية.

بدورها أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع ببلدية الكويت، المهندسة نادية عبدالله الشريدة أن البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات النوعية مستهدفة الارتقاء بالخدمات للمواطنين قائلة: «اننا نحيي السواعد والعقول الكويتية من مهندسي البلدية الذين قاموا بالاشراف على انجازه، لافتة الى ان المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط حيث تمت اقامته وفقا لأحدث التصاميم المتكاملة العالمية على مساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع بمنطقة الشويخ الصناعية»، لافتة إلى ان المختبر سيتم تشغيله وفق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة، وهو مراقب من الداخل والخارج بالكاميرات على مدار الساعة مع استخدام نظم التحكم لدخول المختبرات، متميزا بأعلى درجات الدقة والسرية وعدم تدخل أي عنصر بشري يمكن أن يؤثر على سلامة عملية استلام وفحص العينات أو نتائجها.

من جانبه قال مراقب المتابعة الانشائية بالمحافظات في البلدية المهندس عبدالله المطيري إن مختبر فحص وتحليل الاغذية المستوردة يقع على مساحة 22 ألف متر مربع ويتكون من مبنيين رئيسين، الاول مبنى المختبر ويتكون من سرداب و3 أدوار بمسطح بنيان 17 ألف متر مربع ويحتوي على 32 مختبراً خلاف غرف الخدمات الخارجية، في حين أن المبنى الثاني هو لادارة الأغذية المستوردة، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بالمشروع هي 264 موقفاً، مؤكدا ان الشباب الكويتي هم الركيزة الأساسية في نهوض وبناء وتنمية بلدنا الحبيبة الكويت، والداعم الرئيس لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتحقيق النهضة الحضارية ورؤية كويت جديدة 2035.

