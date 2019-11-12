وطن النهار

«أمنية»: شراكة بيئية مع «تعاونية النزهة» أعلن مشروع «أمنية» عن اطلاق شراكة بيئية جديدة مع جمعية النزهة التعاونية والشركة المتحدة لادارة المرافق بوضع نقطة تجميع للبلاستيك بفرع الجمعية في قطعة ثلاثة بمحاذاة «ستاربكس». وثمنت سناء الغملاس احد مؤسسي «أُمنية» في تصريح صحافي شراكة التعاون البيئي مع جمعية النزهة التعاونية والشركة المتحدة لادارة المرافق باضافة نقطة تجميع للبلاستيك (أمنية UFM)، الذي يأتي تتويجا لحرص الجهتين على القيام بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترسيخ الوعي البيئي من خلال مشاركة وتفاعل جميع افراد المجتمع، وترسيخ سلوك فرز البلاستيك من المصدر بهدف اعادة تدويره والمحافظة على البيئة من اضراره. ودعت الغملاس أهالي منطقة النزهة التعاون وضع مايتم تجميعه في الحاوية، متقدمة بالشكر لمجلس ادارة جمعية النزهة الكرام بتقديم هذه الخدمة لسكان المنطقة ممثلة بعضو مجلس الادارة عبدالهادي العوض وأعضاء مجلس ادارة الجمعية، وكذلك المتحدة لادارة المرافق التي برعايتها تم تحقيق هذه الأُمنية مختتمة حديثها قائلة: «شكرا للجميع أنتو التغيير».