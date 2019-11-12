وطن النهار

قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان المعهد قدم نحو 40 دراسة استشارية وفنية متخصصة في المجالات الانمائية المتعددة خلال الفترة بين 2015 و2020 والتي تشكل أهمية قصوى لمتخذ القرار العربي. واوضح مال الله في تصريح صحافي أمس الاثنين بمناسبة اصدار المعهد نتائج انشطته واعماله الخاصة بالاستراتيجية الثامنة للفترة بين 2015 و2020 ان جميع الدول العربية استفادت من الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية والمؤسسية والمعلوماتية التي يقدمها المعهد في اطار جهوده الانمائية. وذكر ان الكويت جاءت على رأس قائمة الدول الاعضاء المستفيدة من خدمات وانشطة المعهد التنموية مشيدا بالمواقف الراسخة للكويت في دعم العمل العربي المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.