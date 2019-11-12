وطن النهار

في جلسة ماراثونية افتتحها رئيس المجلس البلدي م. اسامة العتيبي، وافق المجلس بأغلبية 9 اعضاء على استخدام المادة 25 لاحالة الامر لوزير الدولة لشؤون البلدية لمخاطبة مجلس الوزراء بشأن احالة الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي م. مها البغلي بشأن تعديل اجراءات مخالفات لوائح البلدية وذلك بانتداب ممثل قانوني من الادارة القانونية في بلدية الكويت في مكاتب مديري الفروع في جميع المحافظات تكون مهمته متابعة اجراءات اصدار المخالفات من الناحية القانونية والتأكد من عدم القيام بأي ازالات دون القيام بالاجراءات اللازمة والتي تحفظ حق الدولة وتضمن معاقبة المخالفين وضمان سيادة القانون، وكذلك المقترح الخاص بالاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة، وكذلك الموافقة المجلس على الطلب الخاص بأنشطة الجمعيات التعاونية، كما وافق على الطلب الخاص بالضوابط والاشتراطات الخاصة لتخصيص أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسة.

وافتتح رئيس المجلس باب النقاش بموضوع النظافة الذي بقي على الجدول منذ الجلسة الماضية لتزويد المجلس بتقرير عن مستوى النظافة ونسخة من العقود.

وتساءل العضو عبدالسلام الرندي عن العقود التي وعد الجهاز منذ فترة مشيرا الى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام.

وطلب العضو د حسن كمال تزويده بعقود النظافة وتقارير عنها عبر طلب كتابي لا ان نبقى كل مرة نتحدث في هذا الامر خاصة بعد الربكة التي حصلت.

توصية

وقال رئيس المجلس اسامة العتيبي انه سيتم تقديم توصية للامانة العامة للمجلس بتحضير كتاب طلب عقود وتقارير عن النظافة للارسال للجهاز، وأبقى المجلس الموضوع على الجدول لحين ورود الردود من قبل الجهاز.

وحول الرد على السؤال المقدم من العضو عبد العزيز المعجل بشأن لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة قال المعجل قدمت عدة اسئلة واصفا الردود بالقاصرة مؤكدا امتلاكه أدلة على التعديات.

وذكر المعجل ان هناك تعديا واحدا بلغ 9 الاف م2 مؤكدا عدم الرد من الادارة القانونية رغم ان الامر هو لحماية املاك الدولة موجها كلامه للوزير والمدير العام وللمجلس البلدي (ستكتب شهادتهم ويسألون)، وأوصى المجلس باحالة الموضوع الى لجنة حماية املاك الدولة.

اما بخصوص الرد على السؤال المقدم بشأن فكرة تصميم صناديق القمامة تحت الأرض، قال العضو الحمضان ان التصاميم تضعها البلدية واعلم يقينا ان رد البلدية غير مجد حيث اوصى المجلس بعدم الاكتفاء بالرد.

قصور

وبشأن محضر اجتماع لجنة المخطط الهيكلي العرض المرئي قال رئيس اللجنة عبدالوهاب بورسلي ان المخطط الهيكلي الرابع الذي تم عرضه شابته جوانب كثيرة من القصور والى الان لا يوجد رؤية واضحة للمخطط.

وقالت ممثلة ادارة المخطط الهيكلي سبيكة الخالد ان المخطط غير مكتمل لعدم الانتهاء من موضوع الجزر ومدينة الحرير ومعروض الان في ديوان المحاسبة واما باقي المواضيع فتم الانتهاء من العاصمة لكن لا نستطيع عرض جزء دون جزء وقد استكملنا 90% منه.

موافقات

ووافق المجلس خلال جلسته على تعديل قرار المجلس البلدي بخصوص أنشطة واجهة شرق البحرية لسوق السمك لمحلين اثنين فقط، ومقترحه بشأن ترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم، الى جانب رفضه طلب لجنة محافظ العاصمة بالمجلس البلدي في اجتماعها مخاطبة الادارة القانونية لابداء الرأي القانوني وادارة التنظيم لابداء الرأي الفني بشأن طلب شركة برج المدينة العقارية الغاء الدمج واعادة القسيمة رقم (6) من المخطط التنظيمي بمنطقة القبلة قطعة (11) لوضعها السابق قبل الدمج.

وفي بند ما يستجد من اعمال وافق المجلس على الطلب المقدم من بلدية الكويت باعادة تنظيم الجزء الاداري ضمن القطعة رقم (5) منطقة العقيلة (مركز الفنطاس سابقا) شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها ان وجدت قبل التنفيذ ووفق التالي تقدم الهيئة العامة للطرق والنقل البري دراسة مرورية كاملة لشبكة الطرق المقترحة ومواقف السيارات لاعتمادها من المجلس البلدي وازاحة موقع بنك الائتمان وبنفس المساحة المخصصة له والبالغ قدرها (2000م2) وازاحة موقع الحكومة مول ليطل على شارع الغوص وتعديل مساحته وتعديل موقع ومساحة الاستعمالات الحكومية الواقع غرب شارع (303) ليكون موقعين بدلاً من ثلاث مواقع احداهما بمساحة (5000م2) خمسة الاف متر مربع او لآخر بمساحة (4900م2) أربعة الاف وتسعمائة متر مربع، استحداث مواقف سيارات سطحية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لمراجعي بنك الائتمان والحكومة مول ومواقف لكبار موظفي بنك الائتمان واستحداث مواقف سيارات متعددة الأدوار بمساحة (17600) سبعة عشر ألف وستمئة متر.

