وطن النهار

مجددا وعلى رؤوس الأشهاد وتحصنا بالقضاء وتنفيذا لأحكامه وترسيخا للنقلة النوعية التي شهدتها بلدية الكويت خلال السنوات الماضية وتأكيدا على أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء قامت آليات البلدية بمواصلة هدم البنايات المخالفة للوائح البناء اذ قصدت احداها في منطقة خيطان لتأكيد استمرار نهج فرض هيبة القانون بكلمته وقالت المستشار بالادارة القانونية في البلدية ورئيس لجنة المخالفات المشكلة بموجب قرار اداري عمشاء المطيري والتي تواجدت على رأس فريق اللجنة في ميدان الهدم «جئنا للاشراف ميدانيا على تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ قضى بازالة احدى البنايات الاستثمارية بالكامل لمخالفتها لقانون ونظم البناء وتمثلت المخالفة بقيام المالك بالبناء بما يزيد عن النسب المقررة حسب نظام البناء فضلا عن قيامه بعمل تقطيعات داخلية لكل وحدة بما يتعارض مع لوائح البناء. وأشارت المطيري الى أن البلدية اختصمت المالك منذ العام 2012 بقضية حملت رقم 7804 جنح _ 3771 بلدية وقد استوفت القضية كل اجراءات التقاضي الى أن صدر الحكم النهائي بالازالة وأصبح واجب التنفيذ على نفقة المالك وهذا مابلغناه ونفذناه اليوم فرضا لهيبة القانون وتحقيقا لمبدأ العدالة.

وناشدت المطيري أصحاب العقارات الالتزام بقانون ولوائح ونظم البناء مبينة أن القانون 33/ 2016 تضمن عقوبات صارمة على مثل هذه المخالفات تبدأ فور تحرير المخالفة بوضع بلوك داخلي لجميع معاملات المخالف في البلدية ثم بعد صدور الحكم تقوم النيابة العامة وبالتعاون مع البلدية بوضع بلوك على معاملات المخالف المحكوم عليه في كل مؤسسات الدولة الحكومية ثم وبالتعاون بين كل من البلدية والنيابة العامة وادارة التنفيذ الجنائي يبدأ العمل على تنفيذ الحكم الصادر في حق مخالفي أنظمة البناء من خلال اتباع الاجراءات المرسومة قانونا.

ونوهت المطيري الى أن هناك كما كبيرا من مخالفات البناء منظورة حاليا أمام القضاء وما يصدر في حقها من أحكام نهائية نقوم بتنفيذه على الفور لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأحكام وها نحن الآن سنتوجه الى منطقة اليرموك لنشهد تنفيذ حكم قضائي آخر بازالة جزء من مبنى مكون من دورين وفي كل ازالة تتم نقوم برفع تقرير مفصل لمدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذي لا يألو جهدا في متابعة عملنا أولا فاولاً ولايبخل بدعم لفريق اللجنة ودائما ما يوصي بضرورة اعلاء كلمة القانون والاسراع في تنفيذ أحكام القضاء.

