وطن النهار

اكد وزير التربية السابق المحامي د. احمد المليفي ان حل قضية «البدون» يحتاج الى ارادة وحزم من قبل الحكومة والمجلس ولها من الاهمية القصوى ما يجعلها من القضايا التي تؤثر في استقرار البلد من الجانب الامني والاجتماعي والسياسي والانساني.

ووصف المليفي مشكلة «البدون» بالسهل الممتنع بحيث ممكن حلها بسهولة لان كل مكوناتها واسبابها ومعطياتها معروفة وممتنعة لان هناك دائما من لا يريد لها الحل ويضع العصا بالدولاب ويجعلها تستمر بتداعياتها السياسية والامنية والاجتماعية والانسانية، موضحا انها كلما استمرت وطال امدها يصبح تأثيرها اسوأ واصعب.

جاء ذلك خلال ندوة اقامها في ديوانه مساء اول امس في مشرف وحملت عنوان «البدون الحلول والمعوقات» بحضور اهالي المنطقة وعدد من المهتمين والاعلاميين.

وتطرق المليفي خلال الندوة في مناقشة القوانين المقترحة خلال الفترة الاخيرة لحل مشكلة البدون في الكويت وقارن بين القانون المقدم من جمعية المحامين وقانون رئيس مجلس الامة الغانم مستعرضا السلبيات والايجابيات لكل قانون ومبديا رأيه فيها.

وقال المليفي ان الجانب الانساني والحقوق المعيشية يجب ان تكون امرا مفروغا منه واساسيا في اي حل يطرح وحقا طبيعيا لاي انسان سمحت له الحكومة في البقاء والمعيشة على هذه الارض، موضحا ان حرمان البدون منها سيكون له كلفة عالية على الدولة وخلل سلبي يصيب البلد والمجتمع في الجانب الامني والاجتماعي وفرصة لحصول مشاكل وجرائم غير متوقعة وعلى الحكومة ان تعي ذلك فاما ان توفر ذلك لمن يبقى على هذه الارض او ان يرحل الى مكان آخر.

واوضح ان تسمية «عديمي الجنسية» لا تنطبق على وضع البدون في الكويت لان هذه التسمية واتفاقياتها تخص الدول التي وقعت تحت تأثير الحروب العالمية وتشريد الشعوب فيها والمهجرين بين الدول التي طالتها تلك الحروب مؤكدا ان وضعها في اي قانون غير صحيح وقد يسبب مشاكل اكثر.

وتطرق المليفي للقانون المقترح من جمعية المحامين والسلبيات التي تشوبه حيث اوضح ان اول الاخطاء هو اعتبار البدون عديمي جنسية وهو خطأ فادح لا يصح ان يصدر من قانونيين، مشيرا الى التناقض في بنود القانون حيث اعتبرهم عديمي جنسية بشكل عام بينما فصلهم الى فئات متنوعة.

وحول القانون الذي قدمه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع عدد من النواب قال المليفي ان من ايجابيات المقترح انه لم يستخدم مسمى عديمي الجنسية في مواده مشيرا الى ان القانون المقترح لم يتجاوز قانون الجنسية وهو امر نتفق عليه ان قانون الجنسية لا يحتاج الى تعديل بل نحتاج تطبيق للقوانين وحزم لحلها وانصاف من يستحق.

واوضح ان من مزايا قانون الغانم انه وضع مدة زمنية لحل المشكلة وحددها بعام من صدور القانون وهذه المدة كافية اذا التزمت الحكومة فعليا بتطبيقه.

وقال المليفي: لاشك ان قانون الغانم المقترح جيد ومناسب مع الاخذ باجراء بعض التعديلات والملاحظات والاسراع في انهاء معاناة الناس والوضع المعلق للبدون منذ سنوات طويلة سواء من يستحق التجنيس او لا يستحق مؤكدا ان المعوق الرئيس للتجنيس هو القرار والارادة الجادة من قبل اصحاب الشأن للاقدام على الحل الجاد والتغلب على اخطاء السابقين التي تحملتها الاجيال التي جاءت بعدهم.

ولفت إلى ان حل قضية البدون واجب وطني وفيه جوانب انسانية وامنية واجتماعية مهمة وان وصل المجلس الحالي الى اقرار قانون الحل فانه يحسب له انجاز عظيم عى الرغم من بعض السلبيات في ادائه خلال مدته الحالية.

وختم قائلا نتمنى ان تتضافر الجهود ويتم تلافي السلبيات ويكون هناك تحرك جاد لانهاء هذه القضية المهمة والتغلب على العقبات والعوائق التي ستواجهها الحلول.

