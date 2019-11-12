وطن النهار

أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت السفير جاسم المباركي اهمية الدور الذي يؤديه الديوان في الارتقاء بثقافة حقوق الانسان وحماية الحريات الخاصة والعامة لاسيما الثقافية والاجتماعية والسياسية التي كفلها الدستور الكويتي.

وقال المباركي لـ «كونا» امس الاثنين على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة ان دور الديوان يتلاقى وينسجم مع الدور الانساني الكبير الذي تقوم به الكويت كمركز عالمي للعمل الانساني ومع الوصف الذي اطلقته الامم المتحدة على سمو امير البلاد كقائد للعمل الانساني. واضاف ان هناك ادوارا عدة للديوان من اهمها زيارة السجون ومراكز الايواء واعداد الندوات وتثقيف المجتمع بقضايا حقوق الانسان ووجوب احترام تلك الحقوق واحترام النصوص والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الكويت والتي من شأنها الارتقاء بمكانة الكويت وسمعتها في مجال حماية حقوق الانسان. واكد ايضا اهمية الدعم الحكومي للديوان واستقلاليته لانه ليس جهازا حكوميا ولا منظمة مجتمع مدني، مبينا ان له وضعية قانونية مستقلة حسب مبادئ باريس وان الحكومة الرشيدة حريصة على تسهيل مهمة الديوان بما يتناسب مع مكانة الكويت وتاريخها وتراثها ومكانة سمو امير البلاد.

وعن التطورات الحالية المتعلقة بقانون الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت افاد بانه تم قبل مدة تعيين رئيس ونائب رئيس للديوان وتسعة اعضاء يمثلون مجلس الادارة. وبين ان هناك ست لجان حاليا في الديوان هي لجنة مناهضة الاتجار بالبشر ولجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الشكاوى والتظلمات ولجنة المرأة ولجنة المعاقين ولجنة لحقوق الطفل.

