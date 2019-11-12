وطن النهار

اطلقت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اول من أمس الأحد حملتها السنوية (كسوة الشتاء) بتوزيع 236 كوبونا لكسوة شتاء وبطانيات ودفايات على 236 أسرة متعففة ومحتاجة داخل الكويت.

وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني في تصريح صحافي على هامش توزيع المساعدات ان (كسوة الشتاء) يتم توزيعها على الاسر المحتاجة في الكويت المعتمدين لدى الجمعية بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم.

واضافت العدساني ان الجمعية وزعت كوبونات لشراء ملابس (كسوة الشتاء) بالتعاون مع احد الاسواق التجارية مؤكدة اهمية دعم الاسر المحتاجة لمواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عنهم.

واكدت حرص الجمعية دوما على دعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في خدمة المجتمع ومساعدة الاسر المحتاجة ما يحث على مبدأ العطاء والتعاون البناء المشترك وتفعيل قيمة الشراكة المجتمعية كمبدأ واستراتيجية وطنية.

واوضحت ان الجمعية تولي أهمية كبرى في توفير الدعم والإسناد للاسر المحتاجة مشيرة الى ان الجمعية تستهدفهم في كل المناسبات من الاعياد الدينية والوطنية وفصل الشتاء وشهر رمضان الفضيل بمساعدات مختلفة.

ودعت العدساني المحسنين الى التبرع لمصلحة المشروع من خلال قنوات التبرع المتعددة التي وفرتها الجمعية تيسيرا على الداعمين سواء من خلال زيارة الجمعية أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأشادت بجميع المتبرعين من الأفراد والقطاع الخاص وثقتهم المتجددة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي كل عام مؤكدا أهمية هذه الحملة وتأثيرها الإيجابي على نفوس المحتاجين مع دخول فصل الشتاء.

