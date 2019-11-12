وطن النهار

قال المحامي محمد صرخوه ان الدستور منح جمعية المحامين حق اطلاق اقتراح بشأن قضية البدون حيث منحها حق المشاركة في اي مقترح يسهم في خدمة الوطن والمواطن والمقيمين.

واضاف خلال ندوة في ديوانه بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بعنوان «نظرة على مقترح جمعية المحامين» ان دعوة صاحب السمو لحل قضية «البدون» حملتنا مسؤولية المشاركة في حل هذه القضية كما ان هذا الفعل ليس حكرا على شخص معين او مجموعة معينة.

واكد صرخوه ان مقترح جمعية المحامين بشأن «البدون» لم يأخذ حيزه الاعلامي ولا الطريقة الايجابية لنشره في المجتمع، ومن المهم ان يتم نشره وان يأخذ حقه اجتماعيا.

من جانبه، قال المحامي عبدالعزيز الطاهر انه وان قدم مثل هذا القانون بعدما اصبح لدينا قناعة بان ليست هناك جدية في حل هذه المشكلة، مشيرا الى انه عند تقديم المقترح من جمعية المحامين الى مجلس الامة فوجئنا ان هناك هدوءا تاما بهذا الشأن في الشارع الكويتي.

وقال انه لم يطلع على اعداد وبيانات عديمي الجنسية الذين كلفوا الدولة اموالا طائلة متسائلا هل هناك مردود بهذا الشأن؟

واضاف ان البدون هم عديمو الجنسية وليسوا مقيمين بصورة غير قانونية حيث انه اذا تمت تسميتهم بصورة غير قانونية معنى ذلك ان كل هذه الشريحة ارتكبت جريمة واحدة وهي بقاؤهم على ارض الكويت بصورة مخالفة للقانون، وبين الطاهر انه قام بتقسيم عديمي الجنسية الى شرائح وايضا جعل داخل الشرائح شرائح فرعية.

ومن جانبه، قال المحامي مهند الساير مع الاسف هناك اشخاص يحاولون ان يقللوا من دور جمعية المحامين ودور مؤسسات المجتمع المدني رغم انها اساس اي مجتمع خاصة في غياب المؤسسات الرسمية سواء مجلس الامة او الحكومة.

واكد ان مشكلة «البدون» موجودة منذ زمن بعيد ونحن نسمع عنها وعن حلولها ولكن للاسف يوجد مقترح تم اقراره وكل ذلك اوهام واحلام للتكسب على هذه القضية.

وقال الساير ان هذا المقترح مقدم من الجمعية وما هو المانع لتعديل هذا المقترح ولماذا الخوف من هذا المقترح، مشيرا الى ان منذ تأسيس مجلس الامة الى اليوم لا يوجد مقترح لم يتم التعديل عليه.

وتساءل: لماذا هذه الضجة التي تم شنها على مقترح جمعية المحامين؟ ولماذا الطعن في النوايا؟ مؤكدا انهم يرون الخطورة في مقترح جمعية المحامين بدخول القضاء بمسائل الجنسية.

وبين الساير ان المسؤول عن ملف البدون قال خلال لقاء تلفزيوني ان هناك 32 الف شخص من البدون مستحق للجنسية اذا لماذا لم يتم تجنيسهم؟ مؤكدا انهم اول من يتصدى لمن يعبث في ملف الجنسية لان هناك اشخاصا مستحقين يجب تجنيسهم، واي شخص غير مستحق يتم منحه الجنسية نحن اول من يتصدى له، فكيف لا يتم منح الجنسية للشهداء ويتم منحها الى فنانين؟

وقال لن نقبل بالمساس بمجلس ادارة جمعية المحامين او اي محام كويتي وعندما تم تقديم المقترح من قبلهم فهذا يدل على حبهم للكويت وليس لاهداف شخصية.

ومن ناحيته، قال المحامي عدنان ابل ان جمعية المحامين الكويتية تتفوق اليوم في ادائها على مجلس الامة بكامل اعضائه، حيث انها قدمت تعديلات على قانون المناقصات وقانون الحبس الاحتياطي.

واشار الى ان جمعية المحامين قامت باستحداث لجنة عديمي الجنسية في يناير 2019.

واستطرد: ان اعمال الشخص هي التي تقيس مدى وطنيته وليس الاسم او العائلة او غيرها، متسائلا: كيف لا يتم تجنيس من استشهد لاجل الوطن؟ فلولا الشهداء لما استطعنا ان نجلس ونقول هذا الحديث.

واكد ابل ان هناك جزءا كبيرا من ابناء البدون يعملون في القطاعات العسكرية وفي يوم 2/8/1990 كان اكثر الشهداء من البدون.

