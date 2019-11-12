وطن النهار

اختتم المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) أعمال اجتماعه الثامن والخمسين والذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 11 الحالي في قطر.

وأعلن مدير إدارة الرقابة على الاداء عادل الكوت عن فوز ديوان المحاسبة بانتخابات جميع لجان المنظمة وهي لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المجلس رحب بمقترح ديوان المحاسبة بشأن التعاون بين المنظمة العربية ومنظمة اليوروساي وعلى مشروع مذكرة التفاهم التي أعدها ديوان المحاسبة بهذا الشأن، مفوضاً الأمين العام للمنظمة للتنسيق مع المنظمة الأوروبية من أجل توقيع هذه الاتفاقية. كما رحب بالمقترح المقدم من ديوان المحاسبة بشأن تنظيم برنامج إعداد القادة الشباب للمنظمة العربية خلال سنة 2021 والتنسيق مع مبادرة تنمية الإنتوساي لتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف الكوت بأن المجلس وافق على تشكيل فريق عمل برئاسة ديوان المحاسبة الكويتي وعضوية الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية لدراسة الإجابات الواردة في الاستبيانات.

