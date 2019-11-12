دفتر أحوال

قضت محكمة الاسرة بالتفريق بين زوج وزوجته بطلقة بائنة للضرر وحرمان الطليقة من جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق والزامها برد ما قبضته من مهر، وذلك بعد ادعائها بأن زوجها يعاملها معاملة سيئة ويهينها بالقول والشتم ويعتدي عليها بالضرب، وبعد مرافعة المحامي جاسم التويتان عن «الزوج» اثبت للمحكمة أن ادعاء الزوجة يخالف الواقع والقانون.

وتتلخص الدعوى في ان المدعية أقامت دعواها وذلك على سند انها زوجة المدعى عليه وقد دخل بها وانجبت منه «ولد وبنت» ولما كان يعاملها معاملة سيئة بأن يهينها بالقول والشتم ويعتدي عليها بالضرب الامر الذي حدها لإقامة الدعوى للحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع حفظ حقوقها الشرعية والزام المدعى عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

وأمام المحكمة حضر المحامي جاسم التويتان وكيلا عن الزوج المدعى عليه وأكد للمحكمة أن ادعاء المدعية «الزوجة» مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحة ولا يوجد ثمة دليل يؤيده من صحيح الواقع والقانون ويخالف ما انتهى اليه تقرير حكم الزوجة نفسها من ان الاساءة جميعها من الزوج.

وقال التويتان ان تقرير الحكمين اللذين عينتهما المحكمة أحدهما من اهل الزوجة والآخر من اهل الزوج قد اتفقا على رأي واحد وهو ان الاساءة جميعها من جانب الزوجة الامر الذي يتوجب معه التزام المحكمة بما اقترحه الحكمان في الدعوى.

مطالبا التويتان بتطليق المدعية طلقة بائنة اولى وبسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

