وطن النهار

دشنت أمس شركة مستشفيات الضمان الصحي «مركز ضمان» للرعاية الصحية الأولية في منطقة حولي، وأكد رئيس مجلس إدارة «ضمان» مطلق الصانع أن افتتاح هذا المركز هي بداية المرحلة الأولى من سلسلة افتتاحات أخرى بعد مرور 3 سنوات من العمل المتواصل حيث سيبدأ هذا المركز بممارسة نشاطه، على ان تتوالى الافتتاحات خلال المرحلة المقبلة، مبينا وجود مراكز أخرى جاهزة للتشغيل واخرى قاربت الاعمال فيها على الانتهاء، فضلا عن وجود مستشفيين تعمل الشركة على تنفيذهما وتجهيزهما بشكل كامل خلال العام المقبل، حيث تكون المنظومة الصحية حينها مكتملة.

واشار الصانع الى ان الهدف من المشاريع التابعة للشركة هو توفير رعاية صحية متكاملة لعموم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، حيث ان اي مقيم في البلاد من حقوقه توافر الخدمات الصحية، منوها الى انه ومن ضمن استراتيجيات الشركة هو توفير الرعاية لكل شخص مستقبلا، سواء كان مواطناً او مقيماً، ووفق معايير طبية عالمية.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي للشركة د. محمد القناعي في مؤتمر صحافي على هامش الافتتاح ان الشريحة المستهدفة للاستفادة من خدمات منظومة ضمان تقدر بنحو مليوني شخص، وان مركز حولي للرعاية الاولية بدأ تشغيله من هذه اللحظة ويستهدف خدمة 300 الف شخص استعدادا للتنسيق مع وزارة الصحة في تحويل المقيمين ضمن منظومة ضمان.

وكشف القناعي ان «رسوم التأمين المقررة وفقا للقانون عند تشغيل منظومة ضمان ستكون نحو 130 ديناراً، موضحا ان الكفيل ملزم بدفع قيمة التأمين عن الشريحة المستهدفة من الوافدين».

ورأى ان «قيمة رسوم التأمين جاءت وفقا لجودة الخدمة التي ستقدم معتبرا انها أقل من الكلفة الحقيقة للخدمة مشيرا الى انه بمجرد تحويل الشريحة المستهدفه من مرافق وزارة الصحة وتشغيل منظومة الشركة واستقبال المقيمين، فلن يكون هناك اى أجور علاج على هذه الشريحة كما هو معمول بالتأمين الصحي الحالي الذي يتبع وزارة الصحة، بخلاف السعر الرمزي للزيارة المقدر بقيمة دينارين ونصف الدينار».

وأوضح القناعي ان «قيمة التامين المحددة بـ 130 دينار ستغطي الفحوصات والاشعة والعلاج مشيرا الى ان الشريحة التي تستهدفها منظومة ضمان حاليا هي المقيمين العاملين في القطاع الخاص مادة 18و ذويهم.

وفيما أوضح القناعي ان «القانون لم يحدد الجهة التي ستتولي تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان بين ان الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص وان كانت ستتحمل كلفة تأمينهم ولكنهم من ضمن الشريحة المستهدفة».

ولفت الى ان «افتتاح مستشفيات ضمان سيكون خلال فترة تتراوح بين 18 الى 20 شهراً على أقصى تقدير موضحا ان منظومة ضمان في الوقت الحالي تضم 5 مراكز للرعاية جاهزة للتشغيل من ضمنها مركز حولي، وبانتظار ان تقرر وزارة الصحة التاريخ الذى تحول فيه الشريحة المستهدفة من الوافدين لتتولى ضمان تقديم الخدمات الصحية اليهم».

وأشار القناعي الى ان «القطاع الحكومي حاليا يستحوذ على 80 % من الخدمات الصحية مقابل 20 % لقطاع الخاص ومع دخول منظومة ضمان الخدمة تكون النسبة متساوية في القطاعين الحكومي والخاص باحتساب ضمان احدى مؤسسات القطاع الخاص».

