وطن النهار

استقبل محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف في مكتبة بديوان عام المحافظة الطالب عبدالرحمن مجبل هويدي الحاصل على ثلاثة ميداليات برونزية على مستوى الخليج في الرياضيات والفيزياء كما استقبل الطالب إبراهيم عبدالله الظفيري الحاصل على جائزة التربية العربي لدول الخليج للتفوق.

وهنأ المحافظ الفائزين وتوجه بالشكر إلى والدي الطالبين على دعمهما لابنائهما من أجل تعلم راسخ واثنى على دور مديري ومعلمي المدارس لدعمهم وتشجيعهم للطلبة وحث إياهم على طلب العلم لكي يسهموا بشكل فاعل في مسيرة البناء والنهضة الشاملة لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة بعقول ابنائها.

