loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

محافظ الجهراء كرم الطالبين الهويدي والظفيري


استقبل محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف في مكتبة بديوان عام المحافظة الطالب عبدالرحمن مجبل هويدي الحاصل على ثلاثة ميداليات برونزية على مستوى الخليج في الرياضيات والفيزياء كما استقبل الطالب إبراهيم عبدالله الظفيري الحاصل على جائزة التربية العربي لدول الخليج للتفوق.
وهنأ المحافظ الفائزين وتوجه بالشكر إلى والدي الطالبين على دعمهما لابنائهما من أجل تعلم راسخ واثنى على دور مديري ومعلمي المدارس لدعمهم وتشجيعهم للطلبة وحث إياهم على طلب العلم لكي يسهموا بشكل فاعل في مسيرة البناء والنهضة الشاملة لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة بعقول ابنائها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة