وطن النهار

توجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة أنور حمود العازمي بكامل التقدير والامتنان والاحترام باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة للقيادة السياسية في دولة الكويت على حسن اختيار وزيرة الأشغال العامة د. جنان بوشهري لموقعها الحالي على رأس الهرم الوظيفي في الوزارة، لما لوحظ عليها جلياً وبصفة مستمرة من اهتمامها بكل حقوق ومتطلبات العاملين، لاسيما المستحقين للبدلات والمكافآت غير المرتبطة بالمرتب .

واضاف العازمي في تصريح صحافي ان قرارات الوزيرة الايجابية انعكست ايجابا على أداء الموظفين من حيث الجدية والمهنية والسرعة المطلوبة لإنجاز الأعمال المكلفين بها والتي تتعلق في أغلب الأحيان بإنشاء وصيانة مشروعات البنية التحتية والفوقية بالدولة، مثمنا جهد وزيرة الأشغال العامة في متابعة إنجاز المشاريع الموكلة للوزارة في المواعيد المحددة ووفقاً للمواصفات العالمية المتعاقد عليها مع الشركات القائمة على تنفيذ تلك المشاريع إضافة إلى قيامها بمحاسبة الشركات والمقاولين الذين يخالفون نصوص العقود المبرمة معهم من حيث تأخير الإنجاز أو الإنجاز على غير نصوص العقود التي أبرمت معهم . واختتم العازمي تصريحه بأن مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة يقدر لوزيرة الأشغال العامة مواقفها الداعمة للعمل النقابي وأهميته في رفع مستوى الثقافة النقابية بين جمهور العاملين بالوزارة.

