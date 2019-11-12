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«الكويت لمكافحة السرطان» دشن علاجاً جديداً

اعلن مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.علي الموسوي عن تدشين خدمة علاجية جديدة في قسم الطب النووي لعلاج مرضى الأورام العصبية الهرمونية عبر استخدام مادة مشعة. بدورها، أوضحت رئيس قسم الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة السرطان د. فريدة الكندري أنه تم علاج أول مريض مصاب بأورام هرمونية عصبية عبر الخدمة الجديدة ، وذلك باستخدام مادة LU-177 Dota - Tate المشعة بالتعاون مع وحدة الأورام وقسم العلاج الإشعاعي، مشيرة الى أن هذا النوع من العلاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية العالمية). وبينت أن هذه الخطوة تأتي لبيان الثقة العلمية والتقنية الذي حصل عليه قسم الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة السرطان كمركز إقليمي للتنمية والتدريب بالتعاون مع مركز الدول العربية الأسيوية للتنمية والبحث والتدريب التكنولوجي والعلوم .



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