الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ,15 ربيع الأول 1441
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«الموروث الشعبي» فتح باب التسجيل
بحضور المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ورئيس لجنة المسابقات الشيخ صباح فهد الناصر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية عن فتح باب التسجيل لمسابقات وفعاليات المهرجان للموسم الجديد، وذلك في ديوانية شعراء النبط بمنطقة صبحان، والذي سينطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتضمن مسابقات الإبل والخيول والطيور والأغنام بكل فئاتها وأصنافها. وفي هذا الجانب قال شرار في تصريح صحافي إن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي بات قبلة تراثية سنويا يجمع أبناء الكويت والخليج في العديد من الفعاليات المصاحبة والمسابقات والبرامج، يستعيد عبق الماضي الجميل من الإرث التاريخي والثقافي الخليجي العريق للأباء والأجداد من خلال المتاحف والحرف القديمة وغيرها.
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