وطن النهار

أكد مدير عام مؤسسة الموانىء الكويتية ورئيس اتحاد الموانىء البحرية العربية ورئيس قطاع النقل البحري العربي الشيخ يوسف الصباح ثقة المجتمع الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ يوسف وهو نائب رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية لـ (كونا) أول من أمس الأحد على هامش أعمال الدورة ال 38 للمجلس.

وقال ان الأكاديمية العربية قفزت خلال السنوات الخمس الماضية من الترتيب 6000 على مستوى الجامعات العالمية الى الترتيب 2475 وهو ما يعكس تميز الأكاديمية بجميع كلياتها وحرصها على تطوير مناهجها التعليمية والشراكة مع الجامعات المختلفة.

وأوضح في هذا الاطار أن المجلس التنفيذي ناقش الخطة الخمسية القادمة للأكاديمية والتي تتضمن كيفية الوصول بالأكاديمية لتكون ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم ومن أفضل خمس جامعات بالوطن العربي مؤكدا أن ذلك يحتاج الى استثمار بشري واجراءات أكاديمية وبحث علمي اضافي.

