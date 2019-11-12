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«المركزي»: 160 مليون دينار سندات وتورق مقابل


أعلن بنك الكويت المركزي أمس أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بـ160 مليون دينار. وأشار المركزي الكويتي في بيان، أمس، إلى أن أجل الإصدار بلغ 6 الأشهر، بعائد 2.875 في المئة. يذكر أن أخر إصدار للمركزي الكويتي بقيمة 240 مليون دينار، لأجل 3 الأشهر، وبعائد 2.75 في المئة هو الأقل منذ ديسمبر 2018. وقرر البنك المركزي في الشهر الحالي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 نقطة أساس، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض معدل الفائدة 3 مرات بالعام الحالي، بينما لم يتجاوب مع الكويتي سوى بمرة واحدة.


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