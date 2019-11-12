مال وأعمال

واصل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ارتفاعه خلال سبتمبر السابق عند مستوى قياسي جديد، وذلك حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية بالكويت والمركزي في سبتمبر السابق 18.876 مليار دينار بنمو 7.63 في المئة عن مستواها بنفس الشهر من 2018 البالغ 17.538 مليار دينار. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 1.42 في المئة، علماً بأنه كان يبلغ 18.612 مليار دينار في أغسطس 2019. وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفاع مجموع أصوله بنهاية سبتمبر السابق بنسبة 6.99 في المئة عند 11.269 مليار دينار، مقابل 10.532 مليارات دينار بالشهر المناظر من 2018، مع نمو شهري 1.83 في المئة.