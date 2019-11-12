loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

19 مليار دينار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي


واصل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ارتفاعه خلال سبتمبر السابق عند مستوى قياسي جديد، وذلك حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية بالكويت والمركزي في سبتمبر السابق 18.876 مليار دينار بنمو 7.63 في المئة عن مستواها بنفس الشهر من 2018 البالغ 17.538 مليار دينار. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 1.42 في المئة، علماً بأنه كان يبلغ 18.612 مليار دينار في أغسطس 2019. وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفاع مجموع أصوله بنهاية سبتمبر السابق بنسبة 6.99 في المئة عند 11.269 مليار دينار، مقابل 10.532 مليارات دينار بالشهر المناظر من 2018، مع نمو شهري 1.83 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة