مال وأعمال

أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها،أمس، على تباين للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.07% و0.12% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.07%. وتقلصت سيولة البورصة 41.1% لتصل الى 24.51 مليون دينار مقابل 41.58 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول 18.6% الى 144.15 مليون سهم مقابل 177.1 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.34%، بينما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 10%.

وجاء سهم «أم القيوين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 11.11%، فيما تصدر سهما «كامكو» و«الأنظمة» القائمة الحمراء بنفس نسبة التراجع البالغة 10%. وأشار محللون الى أن الأداء يعكس استمرار تعاملات، أول من أمس، حيث جاءت حركة المؤشرات متشابهة لما كان بجلسة الأحد.

وأوضحوا أن السوق الأول يشهد منذ انطلاقة تعاملات الأسبوع حركة تجميع وزخم ملحوظ على الأسهم القيادية والتشغيلية، وخاصة بعد اعلان رفع وزن السوق الكويتي في مؤشر «ام اس سي آي». وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.87 ملايين دينار مُرتفعاً 0.73%، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 26.15 مليون سهم مرتفعاً 7.08%.

