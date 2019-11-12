مال وأعمال

قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن تتجاوز 18 مليار دولار. واوضح الوزان خلال استقبال الوفد الاردني امس، انهم عرضوا عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات مشيرا الى ان تلك الفرص تعد قيمة مضافة للاستثمارات الكويتية الموجودة فعلا في الأردن.

وشدد الوزان على ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تشجع رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للدخول في استثمارات في الاردن وكذلك تشجيع المستثمرين الاردنيين للدخول في الاقتصاد الكويتي لاسيما فيما يتعلق بالامكانيات الفنية والبشرية بما يشكل اضافة للاقتصاد الكويتي.

وابدى الوزان استعداد الغرفة لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الاردنيين في السوق المحلي. واشار الى ان الكويت لديها العديد من الاتفاقيات مع الاردن فيما يتعلق بالاعفاء الضريبي وتشجيع الاستثمار والاستثمار المباشر وغيرها من الاتفاقيات. بدوره قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار بالاردن خالد الوزني ان وفد الهيئة بدأ جولته من الكويت بسبب العلاقات المشتركة القوية في الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين في قطاعات متعددة وعلى رأسها التعدين والطاقة ، مبينا ان الكويت من اكثر دول العالم استثمارا في الاردن في قطاعات مميزة في التعدين والقطاع العقاري وقطاع المصارف ومجال الطاقة بأشكال مختلفة.

واشار الى ان الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق الاردني فيما يتعلق بالمدن الصناعية والسياحية، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الاجنبي حيث ان جميع هذه الفرص أجريت لها دراسات اولية لتقديمها للمستثمرين الاجانب.

وافاد بأن هيئة الاستثمار الاردنية انشأت مكتبا خاصا كمنسق عام للاستثمارات الخليجية في المملكة الاردنية حيث سيهتم بعرض الفرص الاستثمارية للخليجيين والتعامل مع اي قضية او معوق يواجههم خلال الاستثمار او بعده.

وقال ان هناك اهتماماً من عدد من الكويتيين من القطاع الخاص في الاستثمار بمصفاة بمنطقة الجنوب كما ان هناك دراسات مشتركة مع منطقة معان التنموية مرحبا بدخول الاستثمارات الكويتية الكبيرة في مجالات المختلفة.

وعن قيمة هذا المشروع قال ان هذه المشاريع لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار في مراحلها المختلفة ولكن لم يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بعد.

