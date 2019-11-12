مال وأعمال

أكدت شركة «وثاق» للتأمين التكافلي، أن وسطاء التأمين المحترفين من شأنهم احداث نقلة نوعية في قطاع التأمين، من حيث المساهمة في ارتفاع اجمالي أقساط السوق، وتوفير فرص عمل بما يرفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال نائب الرئيس التنفيذي بالشركة الصادق أحمد الطّوالي، في تصريح صحافي، ان الدور الذي يلعبه وسيط التأمين في السوق بالغ الأهمية فهو يوصف بـ «الضلع الثالث» في العملية التأمينية، وأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق التأمين، مضيفا أن الأهمية الكبيرة للوسطاء ناتجة عن خصوصية المنتج التأميني الذي يحتاج دائما الى قناة تسويقية مختصة تساعد العميل على فهم وثيقة التأمين التي يحتاجها، مشيرا الى أن أعمال وسطاء التأمين شهدت طفرة كبيرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة من حيث استحداث أساليب تسويقهم لأفضل اختيار للتغطيات التأمينية للعملاء. وأوضح الطّوالي، أنه في الكويت يُعتقد أن وثائق تأمين السيارات سواء (ضد الغير) أو (الشامل) تستحوذ على أولويات شركات وساطة التأمين بما يقارب 70% من انتاجها، لافتاً الى أن المؤشرات غير الرسمية والتوقعات تشير الى احتمالية سيطرة شركات الوساطة على حوالي 50% من الانتاج العام لأقساط التأمين المكتتبة. وبين أن أعداد شركات وساطة التأمين كأعداد شركات التأمين في الكويت في ازدياد، لافتا الى أنه كان هناك 70 وسيطا للتأمين عندما كان عدد شركات التأمين 22 شركة، في حين يبلغ عدد شركات الوساطة حاليا في الكويت 136 شركة مقابل 39 شركة تأمين. وحذر الطّوالي في الوقت ذاته، من أن يعمل وسطاء التأمين في مجال أعمال المعاينة، وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية، وذلك لتعارض المصالح، لافتا الى ضرورة أن تخضع جميع شركات الوساطة التأمينية للمراقبة الدورية من قبل هيئة التأمين حتى تتمكن من مراقبة أنشطة هذه الشركات ومدى التزامها بالقانون.