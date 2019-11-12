مال وأعمال

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل مجموعة من المعينين الجدد لبدء مهام عملهم في القطاع المصرفي، ضمن حرص «بيتك» على استقطاب وتدريب الطاقات الشبابية الكويتية، ورفع كفاءتهم لمواجهة متطلبات العمل التي يركز من خلالها البنك على المنافسة والارتقاء في خدمة العميل، بما يؤكد ريادته في تقديم أرقى الخدمات والمنتجات المصرفية. وافتتح البرنامج نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك»، خالد السبيعي، وقيادات ومسؤولي القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، الى جانب مسؤولي ادارة المواهب في «بيتك»، حيث تم التأكيد على ان «بيتك» يوفر كل الامكانات والاحتياجات التي من شأنها انجاح البرنامج وخروجه بافضل صورة، ويضع امالا كبيرة على المتدربين باعتبارهم احد اهم عناصر النجاح والتميز، وبمساهماتهم وجهودهم سيتمكن «بيتك» من تحقيق المزيد من النجاحات محليا واقليميا وعالميا. ويتضمن البرنامج الذي يمتد على مدار شهر ويشمل 14 موظفا، دورات متكاملة في المنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وخطابات وخدمات، ومقدمة عن مفهوم فلسفة البنوك الاسلامية، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، ودورات في مهارات البيع، الى جانب باقة متنوعة من المواد وورش العمل المتعلقة بأساسيات ومهارات التعامل مع العملاء، بالاضافة الى برامج العمليات مع التركيز على أهمية جودة الخدمة.

