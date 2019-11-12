مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 10 نوفمبر، وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1,000 دينار كويتي أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع:

? خديجة عبدالله أحمد العلي.

? ديما اياد عزت صايمه.

? حسن أحمد العربي القدسي.

? خلود حسين عدن العنزي.

? خلود بدر مطلق ظاهر.

هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة الأخير في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم ايداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الالكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للايداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية ايداع النقود في أي وقت يناسبهم، اضافة الى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

